Британська співачка Адель з'явиться на обкладинці випусків British Vogue та Vogue USA за листопад.

Про це повідомили на сайті видання.

“Цього місяця Адель одночасно фігурує на обкладинках британського і американського Vogue. В цей історичний момент обидва журнали виклалися на повну: дві історії про моду, зняті у двох містах, два великих інтерв’ю, одне з британським автором, одне з американським автором, про трансатлантичне захоплення однією з найбільш продаваних виконавиць 21 століття”, — повідомили у виданні.

Одна з фотосесій, для британського журналу, відбувалася в кінці липня. Світлини в Нью-Йорку робив американський фотограф Стівен Мейзель.

“Уявіть собі чотирьох британців з Тасманії, які бродять навколо Milk Studios на Мангеттені під пильним оком міфу, легенди, найкультовішого і найвеселішого Стівена Мейзеля! Ми влаштували хаос”, — написала Адель, розповідаючи про цю фотосесію.

Видання також показало деякі світлини з цієї фотосесії, що можна буде знайти на сторінках журналу.

В американському Vogue розповіли, що видання мають одну зірку обкладинки вперше.

Там анонсували, що у листопадовому номері Vogue Адель розповість про материнство, тривогу, розлуку та розлучення, а також про те, як вона готується знову стати знаменитою.

“Адель повернулася – і це відродження відрізняється від інших”, — зазначили у виданні.

Світлини для американського випуску робив британський фотограф Аласдер Маклеллан, який також робив для неї світлині для альбому “25”.