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Адель у футболці збірної Англії підтримала гравців після програшу у фіналі Євро-2020

Британська співачка Адель потішила фанатів новою світлиною. Цього разу зірка вдягнула футболку збірної Англії з футболу та подякувала їм за видовищну гру.

Понеділок, 12 липня 2021, 18:02

Фото з’явилося в Instagram Адель.

Зокрема, зірка вирішила публічно подякувати збірній за згуртованість країни й неймовірні враження від гри впродовж усього турніру.

“​Ви зробили нас такими гордими! Ви привезли гру додому і зібрали всіх нас разом”, – написала Адель під фото у футболці збірної.

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2020 перемогу здобула збірна Італії – 3:2 після серії пенальті.

Гравці збірної Англії заявили, що після програшу команди у фіналі Євро-2020 вони почали отримувати расистські образи.

Причиною такої реакції фанатів стало те, що темношкірі гравці збірної Англії Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака не змогли реалізувати пенальті після того, як основний і додатковий час закінчився нічиєю 1:1. Це дозволило виграти збірній Італії. Деталі – у матеріалі.

Теги: збірна Англії, футбол, Адель

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