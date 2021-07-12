Адель у футболці збірної Англії підтримала гравців після програшу у фіналі Євро-2020

Фото з’явилося в Instagram Адель.
Зокрема, зірка вирішила публічно подякувати збірній за згуртованість країни й неймовірні враження від гри впродовж усього турніру.
“Ви зробили нас такими гордими! Ви привезли гру додому і зібрали всіх нас разом”, – написала Адель під фото у футболці збірної.
Нагадаємо, що у фіналі Євро-2020 перемогу здобула збірна Італії – 3:2 після серії пенальті.
Гравці збірної Англії заявили, що після програшу команди у фіналі Євро-2020 вони почали отримувати расистські образи.
Причиною такої реакції фанатів стало те, що темношкірі гравці збірної Англії Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака не змогли реалізувати пенальті після того, як основний і додатковий час закінчився нічиєю 1:1. Це дозволило виграти збірній Італії. Деталі – у матеріалі.
- Як італійські фани святкували перемогу своєї збірної на Євро-2020.