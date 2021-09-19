Фото опубліковано в Instagram співачки.
Річ Пол – спортивний агент. Він працює із зірками баскетболу, зокрема Леброном Джеймсом, Ентоні Девісом, Беном Сіммонсом та Джоном Воллом.
Статки Річа Пола оцінюють у 33 мільйони фунтів стерлінгів.
У березні цього року Адель офіційно розлучилася з ексчоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі. У співачки є восьмирічний син Анджело.
У липні цього року Адель відвідала гру фіналу Національної баскетбольної асоціації (НБА) 2021 у Феніксі. Поряд із нею був Річ Пол.
- Британська співачка Адель потішила фанатів новою світлиною. Цього разу зірка вдягнула футболку збірної Англії з футболу та подякувала їм за видовищну гру.