Співачка Адель у соцмережі вперше запостила фото зі своїм бойфрендом Річем Полом.

Фото опубліковано в Instagram співачки.

Річ Пол – спортивний агент. Він працює із зірками баскетболу, зокрема Леброном Джеймсом, Ентоні Девісом, Беном Сіммонсом та Джоном Воллом.

Статки Річа Пола оцінюють у 33 мільйони фунтів стерлінгів.

У березні цього року Адель офіційно розлучилася з ексчоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі. У співачки є восьмирічний син Анджело.

У липні цього року Адель відвідала гру фіналу Національної баскетбольної асоціації (НБА) 2021 у Феніксі. Поряд із нею був Річ Пол.