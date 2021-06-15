Ролик з’явився у Youtube зірки.

Адель з’явилася на відео без макіяжу й прокоментувала хід розслідування пожежі, яка забрала 72 життя. Співачка зазначила, що пожежа сталась ще 4 роки тому, але досі багато питань залишається без відповідей.

“Процес триває занадто довго, і досі ніхто не притягнутий до відповідальності за події тієї ночі. Проте, “Гренфелл Юнайтед” (спільнота, до якої входять родичі загиблих та жертви трагедії, – ред.) як і раніше тут, невпинно борються за справедливість і зміни, яких заслуговує не тільки їхня спільнота, але й вся країна. Я хочу подякувати вам за це”, – сказала Адель.

Також співачка висловила свою повагу людям, які досі звертають увагу на цю трагедію та не дають змоги забути про цю справу.

“Спасибі за те, що всі ці роки відкладали біль і боролися. Я не можу собі уявити, якими особистими наслідками це позначиться на вас. Я дуже сподіваюся, що в цей день в наступному році ви, нарешті, зможете видихнути разом. Я люблю вас, скоро побачимося, залишайтеся сильними”, – сказала Адель.

Пожежа у Grenfell Tower

У цей день 2017 року спалахнула пожежа у 24-поверховому будинку Grenfell Tower. Внаслідок пожежі загинуло 72 людини, ще 70 отримали поранення. Тодішня прем’єрка Великої Британії Тереза Мей наказала провести офіційне розслідування, щоб з’ясувати, що стало причиною пожежі.

У 2019 було підтверджено, що зовнішній вигляд будівлі не відповідає нормативам, тому пожежа розповсюдилася так швидко.

Розслідування досі триває, адже його відтермінували через пандемію коронавірусу.

Адель усі ці роки підтримує жертв трагедії та активістів, які борються за чесне розслідування.