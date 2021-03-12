Співачка Адель домовилася з чоловіком Саймоном Конеккі про спільну опіку над 8-річним сином після розлучення. Ніхто з пари не платитиме аліменти.

Про це повідомляє BBC.

8-річний Анджело буде рівною мірою проводити час з батьками.

Під час процесу розлучення Адель і Саймон користувалися послугами посередників і не зустрічалися для розв’язання тих чи інших спірних питань.

У документах сказано, що пара “має намір спільно з любов’ю виховувати сина”.

Процес розлучення подружжя тривав 2,5 року. Напередодні суддя підписав мирову угоду у справі. При цьому, пара поділила майно через посередників ще в січні.

Адель і Саймон заявили про розлучення у квітні 2019 року. У вересні співачка офіційно подала на розлучення.

Оскільки між подружжям не було шлюбного контракту, вони ділили все спільно нажите майно. Статки Адель оцінили в 180 мільйонів доларів, тож подружжя погодилося розділити майно на кілька частин. Хто яку частину отримав – не повідомляється.