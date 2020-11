Про це повідомляє CNN.

Так, співачка знялася у сатиричному ролику, в якому висміяла секс-туризм в Африці. Вона разом з акторкою Кейт Маккіннон рекламують відпустку в Африці. Жінки захоплено розповідають про природну красу континенту, а також натякають на сексуальність темношкірих чоловіків.

Адель з Маккінон розповідають про бриз, океани та пальми, а позаду них темношкірі чоловіки носять на руках білих жінок.

Після цього до скетчу приєдналась акторка Хайді Гарднер. Вона розповіла, що відвідала Африку після розлучення. В кінці скетчу знаменитості називають Африку “головним туристичним напрямком для розлучених жінок певного віку”.



Однак після цього відео на співачку накинулися зі звинуваченнями у расизмі. Глядачі в соціальних мережах пишуть, що зображувати темношкірих чоловіків у якості секс-іграшки було низько. Навіть найвідданіші фанати зірки зазначили, що пародія була ганебною.

That Africa skit was tone def, insensitive and inappropriate. Men and women in Nigeria, Namibia, South Africa and The Democratic Republic of the Congo are fighting for their lives and to reduce the continent as sexual destination for white women is shameful. #SNL — Kamala’s Flat Iron (@GoldingGirl617) October 25, 2020

Whoever thought that Africa skit was a good idea and had the nerve to throw Adele in it….just go to hell — ✨ (@heyjaeee) October 25, 2020

I’m the biggest proponent for the clever and incredible writers and staff of SNL but from the start, the Africa skit made me cringe. I think that creating satire to prove a point can be meaningful but this approach was straight up problematic. #SNL — ⓔkeane (@peachy__keane) October 25, 2020

Сама Адель ситуацію ніяк не прокоментувала. Її представник також відмовився від пояснень.