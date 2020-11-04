Про це повідомляє CNN.

Так, співачка знялася у сатиричному ролику, в якому висміяла секс-туризм в Африці. Вона разом з акторкою Кейт Маккіннон рекламують відпустку в Африці. Жінки захоплено розповідають про природну красу континенту, а також натякають на сексуальність темношкірих чоловіків.

Адель з Маккінон розповідають про бриз, океани та пальми, а позаду них темношкірі чоловіки носять на руках білих жінок.

Після цього до скетчу приєдналась акторка Хайді Гарднер. Вона розповіла, що відвідала Африку після розлучення. В кінці скетчу знаменитості називають Африку “головним туристичним напрямком для розлучених жінок певного віку”.

 

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The following is a message from the Tourism Board of Africa.

Допис, поширений Saturday Night Live (@nbcsnl)


Однак після цього відео на співачку накинулися зі звинуваченнями у расизмі. Глядачі в соціальних мережах пишуть, що зображувати темношкірих чоловіків у якості секс-іграшки було низько. Навіть найвідданіші фанати зірки зазначили, що пародія була ганебною.

Сама Адель ситуацію ніяк не прокоментувала. Її представник також відмовився від пояснень.

  • 32-річна британська співачка Адель стала запрошеною ведучою шоу Saturday Night Live. Зірка зізналася, що чекала цього моменту дуже довго, а тому розпочала програму іронічним монологом про карантин, подорожі та своє екстремальне схуднення.