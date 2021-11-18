Про це повідомив американський телеканал CNN.

17 листопада співачка опублікувала шестихвилинне відео, де вона співає нову пісню “To Be Loved” (“Бути коханою”) у своїй вітальні.

Трек офіційно вийде у п’ятницю 19 листопада спільно з новим альбомом “30” (частиною якого буде ця пісня), який розповідає про розлучення співачки.

Американське музичне видання Billboard повідомило, що в інтерв’ю спеціального випуску шоу One Night Only з Опрою Вінфрі Adele розповіла, що вона грала “To Be Loved” та інші треки зі свого майбутнього альбому своєму батькові, який помер навесні 2021 року.