Про це повідомив американський телеканал CNN.
17 листопада співачка опублікувала шестихвилинне відео, де вона співає нову пісню “To Be Loved” (“Бути коханою”) у своїй вітальні.
Трек офіційно вийде у п’ятницю 19 листопада спільно з новим альбомом “30” (частиною якого буде ця пісня), який розповідає про розлучення співачки.
Американське музичне видання Billboard повідомило, що в інтерв’ю спеціального випуску шоу One Night Only з Опрою Вінфрі Adele розповіла, що вона грала “To Be Loved” та інші треки зі свого майбутнього альбому своєму батькові, який помер навесні 2021 року.
- У середині жовтня Адель випустила кліп на новий сингл Easy on Me, який став першим релізом за останні шість років. Ця пісня стане першою з її майбутнього четвертого альбому “30”, який вийде в листопаді.
- Напередодні Адель назвала точну дату виходу свого нового альбому “30”.
- Нагадаємо, британська співачка Адель оголосила про повернення у музику після шестирічної перерви.
- Напередодні виходу синглу Адель дала інтерв’ю британському та американському журналам Vogue та стала першою зіркою двох номерів журналу одночасно.
- В інтерв’ю вона розповіла про розлучення, схуднення та нове кохання.