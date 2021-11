Британська співачка Adele презентувала нову пісню "To Be Loved".

Про це повідомив американський телеканал CNN.

17 листопада співачка опублікувала шестихвилинне відео, де вона співає нову пісню “To Be Loved” (“Бути коханою”) у своїй вітальні.

Трек офіційно вийде у п’ятницю 19 листопада спільно з новим альбомом “30” (частиною якого буде ця пісня), який розповідає про розлучення співачки.

Американське музичне видання Billboard повідомило, що в інтерв’ю спеціального випуску шоу One Night Only з Опрою Вінфрі Adele розповіла, що вона грала “To Be Loved” та інші треки зі свого майбутнього альбому своєму батькові, який помер навесні 2021 року.