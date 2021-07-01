Про це повідомляє портал Complex.
Adidas стверджує, що Thom Browne добре обізнаний про торгову марку Three-Stripe, але розширив свої пропозиції до “спортивного одягу і спортивного взуття, які мають до ступеня змішання імітацію марки Adidas з трьома смугами”, яку компанія використовувала з середини 20 століття.
Позивачі стверджують, що три смуги стали синонімом Adidas, багато в чому завдяки маркетингу на мільйони доларів.
Вони також вказують на триваюче партнерство Thom Browne з ФК “Барселона”, стверджуючи, що угода призвела до плутанини щодо спонсорства асоціацій і спортсменів.
“Thom Browne просував свої товари, використовуючи зображення, пов’язані з футболом і навіть з кількома футболістами, яких спонсорує Adidas, у тому числі, передусім, з Ліонелем Мессі”, – йдеться в заяві.
Крім того, Adidas стверджує, що триваюче використання Thom Browne мотиву у вигляді смуг не тільки введе в оману громадськість, а й завдасть шкоди “бренду Adidas і його надзвичайно цінній марці”.
У зв’язку з цим компанія просить суд заборонити Thom Browne “поширювати або продавати одяг і взуття з використанням або нанесенням до ступеня змішання імітації знака з трьома смугами Adidas”.
Бренд також вимагає відшкодування грошової шкоди та судових витрат.
Представник Thom Browne повідомив, що лейбл працював з Adidas, щоб вирішити проблему “мирним шляхом”, але бренд спортивного одягу раптово припинив ці обговорення і подав позов.
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