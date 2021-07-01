Німецька транснаціональна компанія з виробництва спортивного одягу, взуття та аксесуарів Adidas подала до суду на бренд Thom Browne через використання знакових трьох смужок.

Про це повідомляє портал Complex.

Adidas стверджує, що Thom Browne добре обізнаний про торгову марку Three-Stripe, але розширив свої пропозиції до “спортивного одягу і спортивного взуття, які мають до ступеня змішання імітацію марки Adidas з трьома смугами”, яку компанія використовувала з середини 20 століття.

Позивачі стверджують, що три смуги стали синонімом Adidas, багато в чому завдяки маркетингу на мільйони доларів.

Вони також вказують на триваюче партнерство Thom Browne з ФК “Барселона”, стверджуючи, що угода призвела до плутанини щодо спонсорства асоціацій і спортсменів.

“Thom Browne просував свої товари, використовуючи зображення, пов’язані з футболом і навіть з кількома футболістами, яких спонсорує Adidas, у тому числі, передусім, з Ліонелем Мессі”, – йдеться в заяві.

Крім того, Adidas стверджує, що триваюче використання Thom Browne мотиву у вигляді смуг не тільки введе в оману громадськість, а й завдасть шкоди “бренду Adidas і його надзвичайно цінній марці”.

У зв’язку з цим компанія просить суд заборонити Thom Browne “поширювати або продавати одяг і взуття з використанням або нанесенням до ступеня змішання імітації знака з трьома смугами Adidas”.

Бренд також вимагає відшкодування грошової шкоди та судових витрат.

Представник Thom Browne повідомив, що лейбл працював з Adidas, щоб вирішити проблему “мирним шляхом”, але бренд спортивного одягу раптово припинив ці обговорення і подав позов.