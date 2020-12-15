Відома німецька компанія Adidas розглядає можливість продажу свого дочірнього підрозділу Reebok. Фінальне рішення компанія планує оголосити у березні наступного року.

Про це повідомляє BBC.

Відомі два потенційні покупці бренду: Permira (володіє брендом Dr Martens) та VF Corp (володіє брендом Timberland).

У компанії Adidas заявили, що можливий продаж є частиною розробки нової п’ятирічної стратегії.

У 2019 році прибутки бренду Reebok зросли на 4% та становили 17 мільярдів євро. Проте це становить всього 7% усіх річних продажів Adidas. Через пандемію продажі скоротились на 7% за останній квартал – більше, ніж серед інших брендів компанії.

В компанії Adidas розповіли, що основним ринком збуту продукції бренду є Північна Америка, а не Європа. Країни Північної Америки повільніше відновлюються після нищівної пандемії, тому продажі продукції Reebok знаходяться на низькому рівні.

Reebok – це британський бренд спортивного одягу та взуття, який заснували у 1950-х роках. До речі, Reebok став частиною компанії Adidas у 2006 році. Тоді компанія купила бренд за 3,4 мільярда доларів. Після цього популярність Reebok стрімко зменшилася.

Перед продажем бренд активно співпрацював з Національним баскетбольним чемпіонатом (NBA) у США. Після цього співпрацю отримав Adidas.

Із прибуткових контрактів у Reebok залишилася угода з Ultimate Fighting Championship на 70 мільйонів доларів. Однак співпраця скоро завершиться. Подейкують, що угоду продовжувати не збираються.