Про це повідомляє німецький англомовний сайт про вуличний одяг Highsnobiety.

Як відомо, тепер, коли марихуана легалізована в декількох штатах США і широко поширена у всіх регіонах світу, навіть такі гіганти, як Nike і adidas, святкують “день 4/20” (дата 20 квітня збігається з популярним часом вживання марихуани).

Цьогоріч тематичні кросівки від adidas натхнені мультсеріалом “Південний парк”, а точніше — персонажем шоу Рушником.

“Святкові” Originals Campus 80 виконані з фіолетового махрового матеріалу (під колір і текстуру персонажа), язичок прикрашений нашивкою у вигляді очей Рушника. Примітно, що ця нашивка оброблена чутливим до УФ-випромінювання матеріалом і від сонячного світла очі червоніють.

На додаток до очей з секретом, adidas зробили в тематичних кросівках таємну кишеню під язичком, яку можна побачити на багатьох моделях до “дня 4/20”. Очікується, що adidas презентує новинку 20 квітня.