Про це повідомляє The New York Times.
Днями керівники Adidas, Lululemon, Kering та Stella McCartney заявили, що будуть співпрацювати зі стартапом Bolt Threads, інвестуючи в його поточні розробки та виробництво.
Bolt Threads — це стартап, який спеціалізується на розробці “грибної шкіри” — матеріалу, що пропонується як замінник шкіри тварин та синтетичних аналогів.
Їхній продукт під назвою Mylo в обмеженій кількості з’явився у 2018 році. Він виготовлений з міцелію, розгалуженої мережі ниткоподібних клітин, що лежить в основі всіх грибів.
Тепер вони планують представити його світу за допомогою консорціуму спонсорів, бренди натомість отримають сотні мільйонів квадратних футів інноваційного шкірзамінника.
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We created Mylo™ because we saw a need to evolve past our current use of leather and synthetic leathers. Our supple yet durable mycelium-based material is grown in a matter of days with a process that uses renewable inputs and is designed to be as sustainable as it can be at every stage of its lifecycle. We also like to think it’s easy on the eyes. Watch our Stories to learn more about this next-gen material.
Очікується, що перши вибори (від кросівок Adidas закінчуючи аксесуарами Stella McCartney) з’являться на полицях магазинів вже наступного року.
Генеральний директор і засновник Bolt Threads Ден Відмаєр у коментарі журналістам розповів, що конкурентів було важко об’єднати довкола спільної справи, проте важливим аргументом було те, що мода залишається екологічною бомбою уповільненої дії та вони можуть разом розв’язувати цю проблему.
Відмаєр відмовився відповісти на запитання щодо того, які суми вклали в стартап вказані бренди, проте зазначив, що наразі ця інноваційна розробка є надзвичайно дорогою.
Як створюють “шкіру” з грибів?
Винахідники почали подавати патенти на різноманітні матеріали, створені з грибів, ще у 50-х роках минулого сторіччя. Проте активні дослідження цього напрямку з орієнтацією на світ моди почалися тільки впродовж останнього десятиліття.
Bolt Threads не розголошують назви чи місцезнаходження об’єкту, де виробляється Mylo. При цьому заявляється, що його вирощують на тих самих європейських складах, де раніше виробляли спеціальні гриби для ринку харчових продуктів для гурманів.
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Our Chief Scientific Officer @davidnbreslauer co-founded #boltthreads after earning his PhD in Bioengineering from UC Berkely and UCSF, where he did graduate research on spider silk. At Bolt, David guides our research teams and the design, production, and testing of our materials. You can hear him speak about sustainable textile innovations on Monday, June 8th, when he joins a forward-thinking panel at this year’s @fashinnovation.nyc Worldwide Talks. Pre-register now to virtually attend the live-streamed event – link in bio.
Першим кроком у створенні “шкіри” є вирощування міцелію, коріння гриба, дрібні нитки якого розкидаються у всі боки, утворюючи цілісну павутину.
Менш ніж за два тижні за певної температури та вологості можна виростити товсті листи тканого міцелію, який потім можна обробити, пофарбувати та надати рельєфу, отримавши готовий “шкіряний” виріб.
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Are you ready for the future of fashion? We’re offering a chance to be one of the first to touch and feel @mylo_unleather, our sustainable alternative to leather made from mycelium – the complex latticework of underground fibers so strong they hold the planet together. Want to be the first to win a Mylo™ swatch? Follow these steps to enter our giveaway: 1. Follow @mylo_unleather & @boltthreads on Instagram. 2. Like this post. 3. Tag two friends in your comment about what products you’d like to see made from Mylo and use #sweepstakes. This giveaway ends on October 9, 2020 at 11:59pm PST. One winner will be selected at random on October 10, 2020. Entrants must be at least 18 years old to be eligible to win and located within the US. For terms and conditions, link in bio.
Виробництво такого матеріалу є тільки швидким, але й менш шкідливим, ніж виробництво бавовни (потрібно вдвічі менше води) та натуральної шкіри (менший вуглецевий слід та не страждають тварини).
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At Bolt, we use Green Chemistry to enhance the desirable qualities of our Mylo™ material – from its stretch to its soft and supple feel. By being intentional in our approach to chemistry, we can reduce the overall impact of our material production. We do this by minimizing our use of chemistry and selecting the least hazardous chemicals possible, such as the dyes we use to add color to Mylo™; using renewable feedstocks like fungal spawn and agricultural waste; and evaluating the safety and sustainability of chemicals before bringing them into our labs. Click the link in bio to learn more about our guiding principles.
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Компанія Adidas представила прототип нових бігових кросівок Futurecraft STRUNG, створених за допомогою робота.