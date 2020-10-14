Аdidas спільно з брендами Stella McCartney, Lululemon і конгломератом Kering (володіє Gucci, Balenciaga, Saint Laurent і іншими) будуть співпрацювати зі стартапом Bolt Threads, що створює новий замінник шкіри з міцелію грибів.

Про це повідомляє The New York Times.

Днями керівники Adidas, Lululemon, Kering та Stella McCartney заявили, що будуть співпрацювати зі стартапом Bolt Threads, інвестуючи в його поточні розробки та виробництво.

Bolt Threads — це стартап, який спеціалізується на розробці “грибної шкіри” — матеріалу, що пропонується як замінник шкіри тварин та синтетичних аналогів.

Їхній продукт під назвою Mylo в обмеженій кількості з’явився у 2018 році. Він виготовлений з міцелію, розгалуженої мережі ниткоподібних клітин, що лежить в основі всіх грибів.

Тепер вони планують представити його світу за допомогою консорціуму спонсорів, бренди натомість отримають сотні мільйонів квадратних футів інноваційного шкірзамінника.

Очікується, що перши вибори (від кросівок Adidas закінчуючи аксесуарами Stella McCartney) з’являться на полицях магазинів вже наступного року.

Генеральний директор і засновник Bolt Threads Ден Відмаєр у коментарі журналістам розповів, що конкурентів було важко об’єднати довкола спільної справи, проте важливим аргументом було те, що мода залишається екологічною бомбою уповільненої дії та вони можуть разом розв’язувати цю проблему.

Відмаєр відмовився відповісти на запитання щодо того, які суми вклали в стартап вказані бренди, проте зазначив, що наразі ця інноваційна розробка є надзвичайно дорогою.

Як створюють “шкіру” з грибів?

Винахідники почали подавати патенти на різноманітні матеріали, створені з грибів, ще у 50-х роках минулого сторіччя. Проте активні дослідження цього напрямку з орієнтацією на світ моди почалися тільки впродовж останнього десятиліття.

Bolt Threads не розголошують назви чи місцезнаходження об’єкту, де виробляється Mylo. При цьому заявляється, що його вирощують на тих самих європейських складах, де раніше виробляли спеціальні гриби для ринку харчових продуктів для гурманів.

Першим кроком у створенні “шкіри” є ​​вирощування міцелію, коріння гриба, дрібні нитки якого розкидаються у всі боки, утворюючи цілісну павутину.

Менш ніж за два тижні за певної температури та вологості можна виростити товсті листи тканого міцелію, який потім можна обробити, пофарбувати та надати рельєфу, отримавши готовий “шкіряний” виріб.

Виробництво такого матеріалу є тільки швидким, але й менш шкідливим, ніж виробництво бавовни (потрібно вдвічі менше води) та натуральної шкіри (менший вуглецевий слід та не страждають тварини).