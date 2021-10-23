Про це повідомляє Hypebeast.

Кросівки YZY NSLTD BT вперше були представлені на показі в Парижі в березні 2020 року, коли Ye презентував свою колекцію YEEZY SEASON 8.

Дуте взуття не є чимось новим для взуттєвої індустрії, оскільки такі бренди, як The North Face, вже випустили схожі моделі.

Але Ye з моделлю YZY NSLTD BT виводить це поняття на абсолютно новий рівень. Масивний силует, безумовно, призначений для носіння в зимові місяці, оскільки верх з високим вирізом має рельєфний і пухкий вигляд, щоб ноги залишалися в теплі та затишку.

Кросівки мають кремезну підошву та утворюють щось на зразок екзоскелета навколо нижньої половини черевиків.

YZY NSLTD BT надійдуть в продаж вже в листопаді. Їх вартість становитиме 250 доларів США.