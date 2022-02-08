Adidas у колаборації з Yezzy анонсували перевипущення YEEZY BOOST 700 "Wave Runner". Ці кросівки будуть доступні у США в березні 2022 року.

Про це повідомляє Hypebeast.

Це ще один продукт Adidas у колаборації з Yeezy, який користується популярністю у шанувальників вуличної моди. Спочатку випущені у 2017 році та перевипущені по всьому світу у 2018, 2019 і 2021 роках, Adidas Yeezy Boost 700 “Wave Runner” знову з’являться в березні 2022 року.

Кросівки виготовлені з поєднання сітки, замші та шкіри. Завершують дизайн взуття неонові зелені шнурки та скульптурна біла проміжна підошва, з помаранчевими й чорними вставками.

Кросівки yeezy boost 700 – є повсякденною моделлю й годяться на прохолоднішу погоду. Вони виконані в стилі 90-х років. Це реінкарнація так званих dad shoes (кросівки для тата) – на сленгу так називали взуття, що носять чоловіки старші за 40, головним критерієм для яких є ціна та якість.

Вартість Yeezy Boost 700 “Wave Runner” становитиме близько 300 доларів США.