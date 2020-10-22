В Adobe Photoshop з’явилися нові засоби штучного інтелекту з нейронними фільтрами для автоматичної корекції. Ці нейрофільтри мають чимало функцій, починаючи від розмальовок чорно-білих фотографій і закінчуючи безліччю портретних функцій.

Про це спеціалісти Adobe повідомили на прессконференції 20 жовтня, інформує видання TechCrunch.

Компанія представила нейронні фільтри, які є наступним поколінням фільтрів Photoshop, а також нові інструменти для вибору частин зображень і вдосконалення функцій спрощення редагування фотографії.

Нарешті у Photoshop з’явилася функція заміни неба. До слова, інші програми для редагування фото вже пропонували таку функцію. Наприклад, Luminar пропонує це вже більше року, але Adobe не поспішала виправити ситуацію. Photoshop може автоматично розпізнавати небо на ваших зображеннях, а потім замінити його небом на ваш вибір. Оскільки кольори неба також впливають на загальну картину, це призведе до досить дивного зображення. Тому спеціалісти Adobe попрацювали над тим, щоб програма автоматично регулювала кольори решти елементів зображення.

У програмі встановлено 25 шаблонів неба, але користувач може додати свій варіант заміни.

Основною новинкою від Adobe Photoshop є нейронні фільтри. Вони надають нові художні фільтри для покращення портретів, наприклад, або для швидкої заміни фонового кольору зображення. Ця функція дозволяє змінити те, куди дивляться люди на фото, змінити кут джерела світла і товщину волосся, інтенсивність посмішки або додати здивування, гнів, змінити вік людини.

Також у Photoshop з’явилася функція розфарбовування чорно-білих зображень.

Як зазначає Adobe, вона співпрацювала з Nvidia над створенням цих нейронних фільтрів. Проте вони працюватимуть на всіх пристроях, що працюють під управлінням Photoshop 22.0.

Також розробники додали функцію “Уточнити волосся” та “Режим уточнення з урахуванням об’єктів”. Це дозволить швидко працювати з людьми, у яких неслухняне волосся, або з тваринами з довгою шерстю. Редактори зможуть значно пришвидшити свою роботу за допомогою автоматичних функцій.