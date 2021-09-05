Канал Adult Swim показав ще один промо-ролик завершальної серії 5-го сезону мультсеріалу "Рік і Морті" з зіркою "Назад у майбутнє" Крістофером Ллойдом та Джейденом Мартеллом.

Ролик опубліковано на сторінці Adult Swim в Twitter.

Як відомо, 5 вересня вийдуть 9 та 10 серії 5 сезону “Ріка і Морті”. Напередодні виходу завершальних серій творці шоу випустили кінематографічний ролик із назвою “C-132”. Це кодовий номер одного з паралельних всесвітів, у якому мешкали Рік і Морті. У короткому відео, опублікованому 3 вересня, з’явилися 18-річний актор Джейден Мартелл (“Воно”, “Ножі наголо”) в ролі Морті та 82-річний Крістофер Ллойд, зірка кінотрилогії “Назад у майбутнє”, в ролі Ріка.

За три дні вийшов ще один короткий ролик з акторами. У ньому Мартелл, поруч з яким лежать огірок та викрутка, звертається до Ллойда і питає, чи навчився Рік чогось після минулого разу. Той відходить, бере огірок, кусає, жує і випльовує зі словами: “Жартуєш? Аж ніяк!”.

Зауважимо, що огірок відсилає до 3-ї серії 3-го сезону “Pickle Rick”, у якій Рік відмовляється йти разом з іншими членами родини на сеанс психотерапії через те, що перетворив себе на огірок.

Чи з’являться актори у фрагменті останніх серій, чи це просто це один повноцінний рекламний ролик — залишається незрозумілим. Жодної додаткової інформації озвучено не було.

Цього разу фанатам не вдалося дешифрувати назву ролику, і дехто припускає, що в ній міститься дата — 21 січня.

Нагадаємо, “Рік і Морті” — анімаційна комедія, створена Джастіном Ройлендом і Деном Гармоном, що розповідає про життя родини Сміт (батьків Джеррі та Бет, їхніх дітей Саммер і Морті та божевільного дідуся-вченого Ріка Санчеса, який мешкає з ними як гість). Прем’єра відбулася на Adult Swim у 2013 році. Відтоді було випущено вже 4 сезони, останній з яких закінчився у травні 2020 року.