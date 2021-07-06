Адвокат Брітні Спірс Самуель Інгем подає у відставку після 13 років співпраці зі співачкою.

Про це повідомляє TMZ.

Адвокат йде у відставку після скандальних свідчень співачки у суді. Його обурили деякі заяви Спірс.

За даними видання, Інгем “надзвичайно засмучений заявою Брітні в суді про те, що вона ніколи не знала, що може припинити опікунство”, адже адвокат їй про це начебто не говорив.

Зазначається, що адвокат регулярно пропонував Брітні різні варіанти, включаючи прохання про припинення опікунства, але вона відкидала їх.

Джерела стверджують, що Брітні дійсно розмовляла з Інгемом про те, щоб усунути батька з посади її опікуна, але вона ніколи не хотіла повністю скасувати опікунство.

Нагадаємо, що сьогодні музичний менеджер Брітні Спірс Ларрі Рудольф, який працював зі співачкою протягом 25 років, заявив, що вона завершує кар’єру, і подав у відставку.

Брітні Спірс 23 червня вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.