Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Розенгарт в понеділок звернувся до суду Лос-Анджелеса з проханням відсторонити її батька Джеймі Спірса з посади опікуна після тверджень поп-співачки про те, що він використовував цю домовленість для жорстокого поводження з нею.

Він також зажадав, щоб суд замінив Джеймі Спірса на сертифікованого бухгалтера Джейсона Рубіна як контролера за фінансами співачки.

Крім того, у нових судових позовах Розенгарт назвав опікунство “кошмаром кафкіанства”, який став “все більш отруйним і більш неприйнятним”.

Це питання буде обговорюватися на слуханні у Верховному суді Лос-Анджелеса, призначеному на 29 вересня, повідомила суддя Бренда Пенні.

23 червня Брітні вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили це зробити.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.

6 липня адвокат Брітні Спірс Самуель Інгем подав у відставку після 13 років співпраці зі співачкою. За даними видання, Інгем “надзвичайно засмучений заявою Брітні в суді про те, що вона ніколи не знала, що може припинити опікунство”, адже адвокат їй про це начебто не говорив.

Пізніше вона звернулася до юридичної фірми Greenberg Traurig LLP з метою пошуку нового адвоката у справі про опікунство.