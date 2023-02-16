Майже через рік після оголошення про діагноз хвороба Брюса Вілліса прогресувала. В американського актора виявили лобово-скроневу деменцію.

Про це сповістила колишня дружина актора – Демі Мур – в Instagram.

У заяві його дітей, дружини Емми Хемінг та колишньої дружини Демі Мур, розміщеній на веб-сайті Асоціації лобно-скроневої дегенерації, повідомляється, що проблеми зі спілкуванням – лише один із симптомів хвороби, з якою стикається Брюс.

ДОВІДКА: лобово-скронева деменція (ЛСД) — прогресивне нейродегенеративне захворювання лобової й/або скроневої часток кори головного мозку, зазвичай спричинене мутаціями генів, що кодують специфічні для мозку білки. Сьогодні немає ліків від цієї хвороби.

“Ми сподіваємося, що в міру того, як стан Брюса погіршується, увага засобів масової інформації може бути зосереджена на тому, щоб пролити світло на цю хворобу, яка потребує значно більшої поінформованості та досліджень”, – йдеться у дописі.

Також близькі актора закликали інших, хто зіткнувся з цим діагнозом, шукати інформацію та підтримку. “Брюс завжди знаходив радість у житті і допомагав усім, кого він знав, робити те саме. Це означало, що світ побачив, що це почуття турботи відгукнулося луною у ньому і в усіх нас”.