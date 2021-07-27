Про це повідомляє таблоїд JustJared.

Після нових фото закоханих, які з’явились в Мережі, фанати почали жартувати на тему того, що вони знімають рімейк кліпу 2002 року Jenny From the Block.

В кліпі показано, як папараці переслідували Аффлека та Лопес буквально на кожному кроці.

На одному з кадрів Аффлек та Лопес – відпочивають на палубі яхти. Цей же кадр вони повторили днями, і їх знову помітили. Цього разу це було на яхті в Сен-Тропе.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомили своїх дітей.