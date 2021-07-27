Про це повідомляє таблоїд JustJared.
Після нових фото закоханих, які з’явились в Мережі, фанати почали жартувати на тему того, що вони знімають рімейк кліпу 2002 року Jenny From the Block.
В кліпі показано, як папараці переслідували Аффлека та Лопес буквально на кожному кроці.
На одному з кадрів Аффлек та Лопес – відпочивають на палубі яхти. Цей же кадр вони повторили днями, і їх знову помітили. Цього разу це було на яхті в Сен-Тропе.
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомили своїх дітей.
- Найбільш обговорювана пара актор Бен Аффлек та співачка Дженніфер Лопес на дні народження своєї подруги, актриси Лії Реміні, зробили спільне селфі, яке потрапило в мережу. Аффлек та Лопес знову разом вже понад місяць, але папараці не вдавалося досі зробити жодного чіткого кадру з закоханими.
- Раніше повідомляли, що голлівудські зірки Бен Аффлек і Дженніфер Лопес все більше часу проводять з дітьми. Натомість спільних вони не мають.