Актор Бен Аффлек та співачка Дженіфер Лопес у 2003 році припинили стосунки через різні погляди на сімейне життя.

Про це розповів інсайдер американському виданню Page Six.

За словами інсайдера, дата розриву стосунків пари у 2003 році була тільки питанням “часу та пріоритетів”.

“Якими б палкими не були їх стосунки, вони все одно пішли різними шляхами… Дженніфер готова була до дітей, а Бен ще не хотів відмовлятися від холостяцького життя. Кінець кінцем вона втомилася чекати поки він в черговий раз повернеться… Її серце було розбито. Вона просто хотіла покінчити з цим”, – розповів інсайдер.

Ben Affleck went to two family events back-to-back, one with Jennifer Lopez and one with Jennifer Garner. https://t.co/EYP7tLhAy2 — SheKnows (@SheKnows) June 15, 2021

Також він стверджує, що Лопес завжди казала про Аффлека, як про чоловіка, який намагався кудись втекти.

Зазначимо, що кілька днів тому Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з’явилися на публіці в компанії друзів. Зокрема, пару бачили за вечерею в ресторані Merois, розташованому на даху готелю Pendry, що в Західному Голлівуді. Вони були в компанії друзів 51-річної співачки — менеджеркою Бенні Медіною та продюсером Елейн Голдсміт-Томас.

Очевидці кажуть, що актори обіймалися та були ніжними одне до одного. Ймовірно, саме після цієї вечері Аффлек залишився на ніч у будинку Лопес.

Нагадаємо, що співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вихідні в розкішному маєтку в Маямі. На фото 51-річна співачка стоїть на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу і з недбало зібраними волоссям, поряд з нею – Бен Аффлек.