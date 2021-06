Про це розповів інсайдер американському виданню Page Six.

За словами інсайдера, дата розриву стосунків пари у 2003 році була тільки питанням “часу та пріоритетів”.

“Якими б палкими не були їх стосунки, вони все одно пішли різними шляхами… Дженніфер готова була до дітей, а Бен ще не хотів відмовлятися від холостяцького життя. Кінець кінцем вона втомилася чекати поки він в черговий раз повернеться… Її серце було розбито. Вона просто хотіла покінчити з цим”, – розповів інсайдер.

