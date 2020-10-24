Футбольний клуб "Аякс" встановив унікальний рекорд чемпіонату Нідерландів. У виїзному матчі 6-го туру з "Венло" команда отримала перемогу з рахунком 13:0. Це найбільша перемога в історії національної першості.

Про це повідомляє футбольне видання Opta Johan у Twitter.

У першому таймі зустрічі футболісти “Аяксу” забили у воротах “Венло” чотири м’ячі. Після перерви господарі поля не зуміли відігратися. Суперники дочекалися вилучення Крісчена Кума і забили ще дев’ять м’ячів.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Лассіна Траоре. Футболіст забив у ворота “Венло” п’ять м’ячів.

До цього часу дня рекордною була перемога “ПСВ” у “Фейєноорда” з рахунком 10:0. Цей рекорд не вдавалося побити протягом десяти років.