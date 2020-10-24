Про це повідомляє футбольне видання Opta Johan у Twitter.
У першому таймі зустрічі футболісти “Аяксу” забили у воротах “Венло” чотири м’ячі. Після перерви господарі поля не зуміли відігратися. Суперники дочекалися вилучення Крісчена Кума і забили ще дев’ять м’ячів.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Лассіна Траоре. Футболіст забив у ворота “Венло” п’ять м’ячів.
До цього часу дня рекордною була перемога “ПСВ” у “Фейєноорда” з рахунком 10:0. Цей рекорд не вдавалося побити протягом десяти років.
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