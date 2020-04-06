У віці 68 років від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер актор Джей Бенедикт.

Про це повідомляє британське видання The Daily Mail.

У суботу на його офіційному сайті з’явилося повідомлення: “З глибоким сумом ми повинні повідомити про смерть Джея 4 квітня через ускладнень, викликаних інфекцією COVID-19”.

Джей Бенедикт зіграв Русса Джордана в фільмі “Чужі”. Він виконував головну роль в “Війні Фойла”, популярному британському серіалі. Також знімався в “Абатстві Даунтон”, “Темному лицарі” і “Беовульфа: Повернення в Шілдлендс”.

У Джея Бенедикта два сина, Леопольд і Фредді і дочка Алексіс від попереднього шлюбу.