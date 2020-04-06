Про це повідомляє британське видання The Daily Mail.
У суботу на його офіційному сайті з’явилося повідомлення: “З глибоким сумом ми повинні повідомити про смерть Джея 4 квітня через ускладнень, викликаних інфекцією COVID-19”.
Джей Бенедикт зіграв Русса Джордана в фільмі “Чужі”. Він виконував головну роль в “Війні Фойла”, популярному британському серіалі. Також знімався в “Абатстві Даунтон”, “Темному лицарі” і “Беовульфа: Повернення в Шілдлендс”.
У Джея Бенедикта два сина, Леопольд і Фредді і дочка Алексіс від попереднього шлюбу.
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