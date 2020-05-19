Грегорі Тайрі Бойс, який зіграв Тайлера Кроулі у фільмі "Сутінки", був знайдений мертвим у своїй квартирі в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє видання Variety.

Повідомляється, що 13 травня в квартирі разом з 30-річним актором також було знайдено мертвою його дівчина, 27-річна Наталі Адепою.

Переглянути цей допис в Instagram ⚖️🖤♐️ Допис, поширений Ggr8T (@mr_alwaysgrindn) 5 Чер 2019 р. о 6:17 PDT

Пару знайшла двоюрідна сестра актора. Причина смерті поки не повідомляється.

“Мій хлопчик. Мені погано без тебе. Моє серце розірване, я відчуваю себе втраченою. Мені боляче. Я писала тобі або дзвонила, коли мене щось турбувало, і ти говорив мені:” Мама, я тебе зрозумів, ми розберемося з цим разом “. Хлопчик. Чому ти залишив мене?” – написала у Facebook його мама – Ліза Вейн.

У своєму пості в Instagram актор якось написав: “У якийсь момент я не думав, що зможу дожити до 30 років. Протягом багатьох років, як і всі інші, я робив помилки на цьому шляху, але сьогодні я згадую тільки про хороше. Чудовий час відчути себе живим”.

У фільмі “Сутінки” 2008 року Бойс зіграв учня середньої школи – Кроулі, – який мало не збив Беллу (Крістен Стюарт) своїм авто.