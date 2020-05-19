Про це повідомляє видання Variety.
Повідомляється, що 13 травня в квартирі разом з 30-річним актором також було знайдено мертвою його дівчина, 27-річна Наталі Адепою.
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Пару знайшла двоюрідна сестра актора. Причина смерті поки не повідомляється.
“Мій хлопчик. Мені погано без тебе. Моє серце розірване, я відчуваю себе втраченою. Мені боляче. Я писала тобі або дзвонила, коли мене щось турбувало, і ти говорив мені:” Мама, я тебе зрозумів, ми розберемося з цим разом “. Хлопчик. Чому ти залишив мене?” – написала у Facebook його мама – Ліза Вейн.
У своєму пості в Instagram актор якось написав: “У якийсь момент я не думав, що зможу дожити до 30 років. Протягом багатьох років, як і всі інші, я робив помилки на цьому шляху, але сьогодні я згадую тільки про хороше. Чудовий час відчути себе живим”.
У фільмі “Сутінки” 2008 року Бойс зіграв учня середньої школи – Кроулі, – який мало не збив Беллу (Крістен Стюарт) своїм авто.
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El actor Gregory Tyree Boyce, popularmente conocido como Tyler Crowley por su papel en “Crepúsculo”, fue encontrado muerto junto a su novia Natalie, en una residencia en Las Vegas, Nevada. Hasta el momento, solo se rumorean posibles causas de la misteriosa muerte, muchos dicen que se trata de un asesinato y otros que fue por sobredosis de Fentanilo como Prince y el chico de The flash. ¡Paz a sus almas! 🕊 . . . #twilight #skylovers #twilightsaga #alicecullen #edwardcullen #twighlight #gregorytyreeboyce #movie #crepusculo
- Раніше повідомлялося, що відомий боллівудський актор Іррфан Хан помер у віці 53 років після того, як на цьому тижні його госпіталізували в лікарню Мумбаї з інфекцією товстої кишки.