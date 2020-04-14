Про це він написав у Instagram.
“Привіт! Ми повністю одужали і добре почуваємося після того, як коронавірусом заразився я і, швидше за все, моя дружина”, – написав він.
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Hi! We are fully recovered and in good health after I was infected by the Cororonavirus, and most likely my wife @grymolvaerhivju After several weeks inn quarantine, and also a couple more indoors after beeing free of all symptoms, we are finally safe and sound. We were lucky to only have mild symptoms of the Covid 19. We send our love and thoughts to all of the people where the virus has hit much harder, and to everyone who has lost their loved ones due to the Cornonavirus. Thank you for all of your support, and please remember to stay vigilant and keep your distance, wash your hands, and most of all ; take care of each other in this strange time. Lots of love from us❤️🙌🏻 #takecare @panoramaagency
Актор зазначив, що кілька днів був з дружиною на карантині, поки хворів, а потім ще деякий час – поки не зникли всі симптоми.
За його словами, вони перенесли зараження в легкій формі.
Також Хівью написав, що разом з дружиною відправляють свою “любов і думають про всіх тих, хто переносив хворобу складніше, і тих, у кого коронавірус забрав дорогих людей”.
“Дякую вам за підтримку, і, будь ласка, не забувайте про пильність, тримайте дистанцію, мийте руки і, найголовніше, піклуйтеся один про одного в цей похмурий час”, – написав актор.
- 16 березня стало відомо, що норвезький актор Крістофер Хівью, найбільш відомий за роллю Тормунда Смерті Велетнів в серіалі “Гра престолів”, заразився коронавірусом Covid-19.