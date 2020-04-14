Норвезька актор Крістофер Хівью, відомий роллю Тормунда в серіалі "Гра престолів", розповів про те, що вони з дружиною вилікувалися від коронавірусу.

Про це він написав у Instagram.

“Привіт! Ми повністю одужали і добре почуваємося після того, як коронавірусом заразився я і, швидше за все, моя дружина”, – написав він.

Актор зазначив, що кілька днів був з дружиною на карантині, поки хворів, а потім ще деякий час – поки не зникли всі симптоми.

За його словами, вони перенесли зараження в легкій формі.

Також Хівью написав, що разом з дружиною відправляють свою “любов і думають про всіх тих, хто переносив хворобу складніше, і тих, у кого коронавірус забрав дорогих людей”.

“Дякую вам за підтримку, і, будь ласка, не забувайте про пильність, тримайте дистанцію, мийте руки і, найголовніше, піклуйтеся один про одного в цей похмурий час”, – написав актор.