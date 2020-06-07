Актор Майкл Бакарі Джордан, відомий роллю у фільмі "Чорна пантера", виступив під час однієї з акцій протесту проти расизму, підтримавши тих, хто вийшли на вулиці після смерті Джорджа Флойда.

У своїй промові він закликав не ігнорувати темношкіре населення США.

Актор закликав представників Голлівуду частіше приймати на роботу темношкірих фахівців і персонал, інвестуючи в них.

“Інвестуйте в темношкірий персонал. Те, що ми робимо сьогодні, зробить наші цінності і наші голоси почутими. Ми не можемо дозволити цьому моменту пройти повз нас. Ми зобов’язані продовжувати говорити про це, перекриваючи їм (владі, – ред.) кисень”, – заявив він.

Крім промови на захист темношкірого населення, актор розповів про свій досвід роботи в кіноіндустрії.

Зокрема, він говорив про фільми, в яких розкривалася тема поліцейського свавілля і революційні сюжети.

Це телепроект НВО “451 градус за Фаренгейтом”, драма “Просто помилувати” і “Станція Фрутвейл”.

Саме в фільмі “Станція Фрутвейл” актор зіграв 22-річного Оскара Гранта, якого застрелив поліцейський.

“Я довго жив з цим болем, він стискає моє серце”, – поділився актор.

Варто зазначити, що раніше актор зробив репост чорного квадрата в Instagram, символу історії, яка відбулася з Джорджем Флойдом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael B. Jordan (@michaelbjordan) 1 Июн 2020 в 11:47 PDT

Також він опублікував окремий пост, що стосується вбивства Флойда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #justiceforfloyd Публикация от Michael B. Jordan (@michaelbjordan) 26 Май 2020 в 9:22 PDT

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.