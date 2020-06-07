У своїй промові він закликав не ігнорувати темношкіре населення США.
Актор закликав представників Голлівуду частіше приймати на роботу темношкірих фахівців і персонал, інвестуючи в них.
“Інвестуйте в темношкірий персонал. Те, що ми робимо сьогодні, зробить наші цінності і наші голоси почутими. Ми не можемо дозволити цьому моменту пройти повз нас. Ми зобов’язані продовжувати говорити про це, перекриваючи їм (владі, – ред.) кисень”, – заявив він.
Крім промови на захист темношкірого населення, актор розповів про свій досвід роботи в кіноіндустрії.
Зокрема, він говорив про фільми, в яких розкривалася тема поліцейського свавілля і революційні сюжети.
Це телепроект НВО “451 градус за Фаренгейтом”, драма “Просто помилувати” і “Станція Фрутвейл”.
Саме в фільмі “Станція Фрутвейл” актор зіграв 22-річного Оскара Гранта, якого застрелив поліцейський.
“Я довго жив з цим болем, він стискає моє серце”, – поділився актор.
Варто зазначити, що раніше актор зробив репост чорного квадрата в Instagram, символу історії, яка відбулася з Джорджем Флойдом.
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Також він опублікував окремий пост, що стосується вбивства Флойда.
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Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.