64-річний голлівудський актор Мел Гібсон розповів про те, що вилікувався від коронавірусу після тижня в лікарні.

Про це розповіла його представниця, повідомляє британське видання The Guardian.

Вона розповіла, що актор перехворів ще в квітні.

“Він здав позитивний тест на коронавірус в квітні і провів тиждень в лікарні”, – розповіла вона.

За її словами, актора лікували ремдесівіром. Він лікувався від коронавірусу в лікарні Лос-Анджелесу. Після декількох негативних тестів на коронавірус – його виписали. Також актор отримав позитивний тест на антитіла проти хвороби.