Про це розповіла його представниця, повідомляє британське видання The Guardian.
Вона розповіла, що актор перехворів ще в квітні.
“Він здав позитивний тест на коронавірус в квітні і провів тиждень в лікарні”, – розповіла вона.
За її словами, актора лікували ремдесівіром. Він лікувався від коронавірусу в лікарні Лос-Анджелесу. Після декількох негативних тестів на коронавірус – його виписали. Також актор отримав позитивний тест на антитіла проти хвороби.
- Раніше повідомлялося, що канадський актор Нік Кордеро помер в Лос-Анджелесі від ускладнень COVID-19 після 95 днів лікування. Йому був 41 рік.