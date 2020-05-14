Про це повідомила в Instagram дружина актора Аманда Клутс.

За словами Клутс, за місяць перебування в стані коми Кордеро почав відкривати очі та реагувати на те, що відбувається навколо.

“У нас чудові новини. Нік може виконувати команди і почав стежити за тим, що відбувається навколо. Він дуже слабкий, тому навіть просто відкрити очі — це боротьба для нього, але це відбувається. Він починає прокидатися!”, — написала вона.

Пост дружина актора доповнила фотографією Ніка, зробленою під час їхнього медового місяця.

Клутс додала, що ця новина про психічний статус Кордеро — вже перемога, хоча все ще не можна сказати, що його життю зараз нічого не загрожує.

“Позитивність, надія, наполегливість, сила і молитви! Ми не здаємося, Нік Кордеро!”, — наголосила вона.