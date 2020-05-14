Про це повідомила в Instagram дружина актора Аманда Клутс.
За словами Клутс, за місяць перебування в стані коми Кордеро почав відкривати очі та реагувати на те, що відбувається навколо.
“У нас чудові новини. Нік може виконувати команди і почав стежити за тим, що відбувається навколо. Він дуже слабкий, тому навіть просто відкрити очі — це боротьба для нього, але це відбувається. Він починає прокидатися!”, — написала вона.
Пост дружина актора доповнила фотографією Ніка, зробленою під час їхнього медового місяця.
Клутс додала, що ця новина про психічний статус Кордеро — вже перемога, хоча все ще не можна сказати, що його життю зараз нічого не загрожує.
“Позитивність, надія, наполегливість, сила і молитви! Ми не здаємося, Нік Кордеро!”, — наголосила вона.
- Нагадаємо, 41-річний канадський актор Нік Кордеро, зірка багатьох бродвейських мюзиклів і номінант на премію Тоні, в кінці березня захворів коронавірусів. Вже майже 2 місяці він перебуває в лікарні Cedars-Sinai Medical в Лос-Анджелесі.
- Під час лікування COVID-19 акторові давали препарати сприяють розрідженню крові. Прийом ліків викликав сильну кровотечу і від них довелося відмовитися. В результаті з’явилася небезпека появи тромбів в правій нозі. 18 квітня кінцівку ампутували. З 12 квітня актор перебував у стані коми.