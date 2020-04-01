Про це повідомив американський актор і продюсер Грег Грюнберг в Twitter.

Як стало відомо, актор помер у лікарні міста Черсті (Британія).

Смерть сталася через ускладнення, викликані коронавірусом.

“Я спустошений, дізнався про смерть чудового, талановитого, улюбленого Ендрю Джека. Він один з найпрекрасніших чоловіків, з якими я коли-небудь працював”, – написав він.

Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I’ve ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF — GreG GrunberG (@greggrunberg) March 31, 2020

Дружина актора знаходиться на карантині в Австралії, тому не змогла попрощатися з чоловіком.

Джек грав різні ролі в “Зоряних війнах”, а також в романтичній комедії “Кейт і Лео”.