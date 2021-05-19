51-річний голлівудський актор Біллі Портер розповів про те, що вже 14 років живе з позитивним ВІЛ-статусом.

Про це він розповів у відвертому інтерв’ю виданню The Hollywood Reporter.

Біллі сказав, що дізнався про ВІЛ-позитивний статус ще 14 років тому. Протягом цих років він приховував цю інформацію, бо боявся принижень та дискримінації, а це зашкодило б розвитку його кар’єри. До сьогоднішнього дня про такий діагноз зірки знали тільки найближчі люди з його оточення. Зокрема, його чоловік – Адам Сміт. Не знала про діагноз сина навіть його матір. Біллі намагався не розголошувати цю інформацію.

“Багато років про це знали всі, кому потрібно було, окрім моєї матері. Я намагався прожити звичайне життя і побудувати кар’єру, але не був впевнений, що в мене все вийде, якщо про мій діагноз дізнаються. Для більшості це стало б ще одним приводом для дискримінації”, – розповів актор.

До слова, саме Портер зіграв гендерно нейтральну фею-хресну в новому мюзиклі “Попелюшка”.

“ВІЛ-інфікований, та ще й в такій релігійній сім’ї, як моя – це Божа кара”, – сказав актор.

Біллі додав, що все ж зважився розповісти про ВІЛ-позитивний статус через стільки років, оскільки вважає, що досягнув значних успіхів в професії.

За його словами, він вдячний підтримуючій терапії, завдяки якій почуваються досить добре.

“От як зараз виглядає ВІЛ-позитивна людина. Я вижив, аби розповісти цю історію. Прийшов час подорослішати та рухатися далі, тому що сором – знищує. Він може знищити все на своєму шляху. Впевнений, що тепер діагноз – перше, про що згадуватимуть люди в розмові про мене. Але мене це не хвилює…. Якщо ви не хочете зі мною працювати через позитивний ВІЛ-статус, то ви просто мене не варті”, – сказав актор.