Голлівудський актор Денні Трехо об'єднався з "Фондом Евересту", щоб роздати їжу і нагодувати понад 800 сімей робітників в Східному Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє NBC Los Angeles.

Трехо і супервізор округу Лос-Анджелес Хільда ​​Соліс роздали миски з їжею з тако-ресторану в Східному Лос-Анджелесі, яким володіє актор.

“Цей рік був дуже важким для багатьох з нас, в тому числі для більшості наших друзів з індустрії гостинності. Ці пожертви не тільки допомогли найуразливішим, а й допомогли нам залишатися відкритими. Ми вдячні за можливість продовжувати служити нашій спільноті. Дякую вам від щирого серця”, – йдеться на сторінці ресторану в Instagram.

“Фонд Евересту” – це глобальна некомерційна організація, що базується в Лос-Анджелесі, яка надає можливості для просування інновацій в медичній освіті та передових медичних досліджень.

“У цей важкий час ми хочемо подякувати співтовариству Східного Лос-Анджелеса, особливо нашим передовим робітникам, які оточують цей об’єкт, за те, що вони доставляють радість в ці свята. Ми вдячні за те, що працюємо з Trejo’s Tacos”, – сказав доктор Майкл Еверест.

Зазначається, що під час акції всі дотримувалися протиепідемічних заходів і носили маски.