Про це актор розповів у своєму Twitter.

Зокрема, Гарбор оголосив фоловерам, що скасовує усі справи на два тижні й поділився світлиною з колекційним виданням Diablo II: Resurrected. Актор також розповів історію про надмірне захоплення цією грою у молодості.

“Всі зобов’язання і плани на наступні два тижні скасовані. І це ніяк не пов’язано з тим, що Blizzard випускає Diablo II: Resurrected – повний ремастер оригінальної гри, яка зруйнувала мої стосунки й життя, коли мені було 20. Коли вона тільки вийшла, мене просто підірвало. Подивимося, який хаос ця гра може влаштувати зараз”, – написав актор.

All my commitments and plans for the next two weeks are cancelled and wildly unrelated, Blizzard is releasing Diablo II: Resurrected, a complete remaster of the original game… @playdiablo #diablopartner pic.twitter.com/8vGbzR44rA

