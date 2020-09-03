Про це він повідомив в Instagram.

Крім того, актор розповів, що коронавірусів перехворіла вся його сім’я.

“Моя дружина Лорен, так само, як дві мої доньки і я сам, ми всі здали позитивні тести на COVID-19”, – сказав він.

Джонсон зізнався, що це було одим з найскладніших випробувань для його родини і попросив своїх шанувальників бути обережними.

“Залишайтеся дисциплінованими. Зміцніть свою імунну систему. Прагніть до хорошого самопочуття. Одягніть маску. Захистіть свою родину. Строго ставитеся до присутності людей вдома або на зборах. Залишайтеся позитивними. І дбайте про своїх побратимів. Будьте здорові, друзі мої”, – написав Джонсон.