Про це повідомляє американське видання USA TODAY.
Позов подали колишні студентки Франко. Вони стверджували, що актор змушував їх брати участь у відвертих сценах сексуального характеру на камеру.
Сторони змогли домовитися, про що свідчить подання до Верховного суду Лос-Анджелеса. Суддя ще має затвердити угоду щодо врегулювання, яку було укладено ще в лютому.
Позивачі зазначили, що 894 тисячі доларів їм потрібно для “врегулювання заяв щодо індивідуальної сексуальної експлуатації названих позивачів”. Решту грошей збираються спрямувати в загальний фонд для врегулювання претензій щодо шахрайства.
На думку Франко, позов від студенток – це спосіб привернути увагу в рамках ініціативи #MeToo. Адвокати актора, Дебра Елвуд Меппен, Лорі Де Йонг та Джин Ф. Вільямс, назвали позов студенток “пародією справедливості”.
- У 2021 році Кевін Спейсі отримав свою першу роль у кіно після того, як майже чотири роки тому проти нього спливли звинувачення у сексуальному насильстві.