Голлівудський актор Джеймс Франко погодився заплатити 2,2 мільйона доларів в рамках врегулювання позову щодо сексуального насилля стосовно його студенток, які навчалися акторській майстерності в Studio 4.

Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

Позов подали колишні студентки Франко. Вони стверджували, що актор змушував їх брати участь у відвертих сценах сексуального характеру на камеру.

Сторони змогли домовитися, про що свідчить подання до Верховного суду Лос-Анджелеса. Суддя ще має затвердити угоду щодо врегулювання, яку було укладено ще в лютому.

Позивачі зазначили, що 894 тисячі доларів їм потрібно для “врегулювання заяв щодо індивідуальної сексуальної експлуатації названих позивачів”. Решту грошей збираються спрямувати в загальний фонд для врегулювання претензій щодо шахрайства.

На думку Франко, позов від студенток – це спосіб привернути увагу в рамках ініціативи #MeToo. Адвокати актора, Дебра Елвуд Меппен, Лорі Де Йонг та Джин Ф. Вільямс, назвали позов студенток “пародією справедливості”.