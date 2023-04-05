Зірка "Месників" і "Соколиного ока" Джеремі Реннер розповів, що під час перебування в лікарні після аварії зі снігоочисною машиною, написав прощальне повідомлення для своєї родини.

Про це актор розповів в ексклюзивному інтерв’ю ABC News.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року напередодні новорічних свят голлівудський актор Джеремі Реннер потрапив під снігоочисну машину. Актор намагався зупинити снігоприбиральну машину, яка їхала прямо на його племінника, внаслідок чого чоловіка затягнуло під колеса автомобіля.

Реннера повністю “розчавило” під великим ратраком, йому складно було дихати. Актор заявив, що зламав більш як 30 кісток у своєму тілі.

В інтерв’ю ABC News зірка “Месників” розповів, що в очікуванні смерті він написав “прощального листа” своїм рідним.

“Я пишу нотатки у своєму телефоні – останні слова до моєї родини”, – сказав Реннер, стримуючи сльози.

“Вісім ребер зламані в 14 місцях. Зламане праве коліно, зламана права щиколотка, зламана гомілкова кістка лівої ноги, зламана ліва щиколотка, зламана права ключиця, зламане праве плече. Зламані очна ямка, щелепа, нижня щелепа. Легеня колапсувала. Твоя печінка, пробита з реберної кістки”, – розповів актор.

Також Джеремі Реннер додав, що він вирішив, що зможе вижити: “Я вирішив вижити. Це мене не вб’є, ні в якому разі. Я втратив багато плоті та кісток, але я знову наповнився любов’ю”.

Зазначимо, що згідно зі звітом офісу шерифа Невади, стоянкове гальмо, яке могло б зупинити ратрак (транспортний засіб), не було задіяно. Снігоприбиральна машина “Pistenbully” почала ковзати, внаслідок чого Реннер вийшов з автомобіля, не встановивши екстрене гальмо. Індикатор гальмування в кабіні ратрака не працював, і причиною цієї аварії могли стати “механічні проблеми”.

Племінник зміг допомогти Реннеру до прибуття допомоги. Актора вертольотом доправили до лікарні, де він пробув понад два тижні, переніс щонайменше дві операції та лікувався у відділенні інтенсивної терапії.

“Коли актор зійшов з “Pistenbully”, він зрозумів, що автомобіль прямує прямо на його племінника. Він боявся, що машина наїде на хлопця, тому вирішив спробувати зупинити її або скерувати в іншу сторону. Щоб потрапити всередину кабіни снігоочисної машини, Реннеру довелося піднятися на її рухому гусеницю, і його “миттєво затягнуло під ліву бічну колію”, – зазначається у звіті офісу шерифа Невади.