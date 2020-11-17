Американський актор Джордж Клуні став «Людиною року» за версією журналу GQ і розповів, чому останнім часом віддає перевагу режисурі та менше зніматися у кіно.

Про це йдеться в матеріалі GQ.

Клуні був номінований на вісім премій Американської кіноакадемії “Оскар” і один раз став її лауреатом за фільм “Сіріана” 2005 року.

“Якщо мене сьогодні зіб’є автобус, всі скажуть: “Це володар “Оскара”, – говорить він.

Клуні зізнався, що останніми роками йому стає все менш цікавою робота актора і він захотів зосередитися на режисурі.

“Що стосується акторської майстерності — всього того, що я роблю, як актор. Припустимо, ви наближаєтеся до точки насичення, типу: “Ну, я грав ось так, я грав так, я зробив те, я зробив те, я пробував це”. І час йде, ви починаєте оглядатися і питати: “Ну, а як ще я можу проявити себе у справі, яку я дійсно люблю?” І я не хочу, щоб в 60 років я більше турбувався про те, що про мене думає якийсь кастинг-директор, молодий продюсер або керівник студії. Я хочу бути залученим”.

Джордж Клуні – американський актор, режисер, продюсер, підприємець і активіст. Широку популярність здобув після виходів телесеріалу “Швидка допомога” і фільму “Від заходу до світанку”. Також знімався в картинах “Одинадцять друзів Оушена”, “На добраніч і удачі”, “Гравітація”, “Незрівнянний містер Фокс”.