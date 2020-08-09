Британський актор Джуд Лоу в 47 років став батьком в шостий раз. Це перша дитина його нової коханої - 33-річної Філіппи Коен.

Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Днями папараці зробили знімки, на яких видно, що Філіпа вже народила якийсь час назад.

У березні громадськості стало відомо про вагітність дівчини. При цьому, по червневих фото видно, що Філіпа на останніх тижнях вагітності.

Поки що невідомо – яка стать малюка і коли саме народилася дитина.

“Мої діти вже підросли, а так хочеться ще одного маленького! Адже це найбільше щастя, з малюками завжди дуже весело. Я шалено люблю свою дружину і хочу, щоб у нас з нею з’явилася дитина”, – розповів в одному з інтерв’ю Лоу.

Як відомо, Джуд Лоу і Філіпа Коен одружилися в квітні 2019 року. До цього вони були у відносинах протягом чотирьох років.

До шлюбу з Філіппою актор був одружений на дизайнері Седі Фрост. У них троє спільних дітей. У актора також є двоє позашлюбних дітей від моделі Саманти Берк і співачки Кетрін Хардінг.