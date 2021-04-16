Про це повідомляє Deadline.

Героя Момоа в “Грі престолів” вбили ще в першому сезоні “Гри престолів”, тому з екранним Грейджоєм (який знімався в шостому сезоні серіалу, – ред.) йому працювати не доводилося.

Наразі відомо про те, що переговори щодо участі Асбека в зйомках “Аквамена – 2” тривають. Більше інформації немає.

У Warner Bros. відмовилися коментувати інформацію про роль Асбека та загалом про сюжет нового “Аквамена”.

До слова, перша частина “Аквамена” зібрала 1,14 млрд доларів у світовому прокаті.

  • Друга частина фільму про супергероя під назвою “Аквамен” вийде на широкі екрани орієнтовно в середині грудня 2022 року.