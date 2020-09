Про це пише видання Mashable.

Актор вирішив поділився в Сторіс Instagram записом з екрану iPhone, як його родина грає в Heads Up.

В кінці ролика шанувальники побачили серію фотографій, на одній з яких розгледіли фото чоловічих геніталій. Незабаром Сторіс була видалена з аккаунта актора, але фанати встигли зробити скріншоти.

Актор поки не прокоментував подію, а ось користувачі мереж почали жартувати з цього приводу.

Chris Evans tripped omg I hope he’s ok :(( pic.twitter.com/g1iDvCk5BA — JΛMIΛ⁷ (@rmvhopee) September 12, 2020

“how’d you know i was chris evans?” pic.twitter.com/3aSzzkm6X0 — cortneyᴴ| CHRISTMAS ERA🎄 (@Sunflower_adore) September 12, 2020

My response to the Chris Evans photo: pic.twitter.com/b1cM7F8zgu — DanielNewmaη (@DanielNewman) September 12, 2020

⚠️⚠️Chris Evans NUDE⚠️⚠️🔻🔻 The only nude scene I will share bc Chris Evans deserves some privacy pic.twitter.com/0czER1556s — ✪ 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐃𝐨𝐫𝐤𝐲 ✪ (@Big_BuckyEnergy) September 12, 2020

Chris Evans’ publicist opening her phone pic.twitter.com/gcTWCE4fOv — 𝚑𝚒𝚜𝚙𝚊𝚗𝚒𝚌 𝚙𝚒𝚡𝚒𝚎 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚛𝚕 (@mathewrodriguez) September 12, 2020