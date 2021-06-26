Голлівудський актор Ліам Нісон розповів, що багато років тому відмовився від ролі Джеймса Бонда, через ультиматум від дружини.

Про це він розповів в The Late Late Show, повідомляє People.

Ліам розповів, що коли йому зателефонували та запропонували стати Джеймсом Бондом, він збирався погодитися. Але втрутилася його нині покійна дружина Наташа Річардсон.

“Мені кілька разів телефонували, це правда. Причому, це було після того, як я знявся в “Списку Шиндлера” (драматична картина про геноцид євреїв). Це було десь 26 років тому. Я знаю, що вони розглядали різних акторів на цю роль, я був серед них”, – розповів актор.

Коли Річардсон дізналася, що роль Бонда запропонували її чоловіку, вона категорично вимагала від нього відмовитись.

“Вона сказала мені: “Милий, якщо тобі запропонують зіграти Бонда і ти погодишся – ми ніколи не одружимось”. А я тоді дуже хотів весілля”, – згадав Нісон.