Про те, як пахне актор, розповіла його колега – Іветт Ніколь Браун.
Актриса працювала з МакКонахі на знімальному майданчику у 2008 році під час фільмування “Тропічного шторму”. Вона розповіла, що намагалась якомога ближче підійти до актора, аби відчути його “природній запах”.
“Я пам’ятаю, як МакКонахі сказав, що не користується антиперспірантами й що в нього немає запаху. Моя перша думка була: “Я підійду до нього близько й понюхаю”. І дійсно, в нього дійсно немає запаху (поту). Він пахне мюслі та хорошим життям… В нього солодкий запах, який належить тільки йому”, – поділилась спогадами актриса.
До цього МакКонахі не раз заявляв про те, що вирішив не користуватися антиперспірантами. У 2005 році, коли він був на обкладинці журналу “Найсексуальніший чоловік світу”, його запитали – як повинен пахнути чоловік.
“Чоловіком… Я не користувався антиперспірантом вже років 20”, – розповів тоді актор.
- Минулого року голлівудський актор Меттью МакКонахі випустив книгу спогадів під назвою “Зелене світло”. У книзі він розповів про те, як розв’язувати життєві проблеми, ставитися до неминучого, насолоджуватися станом успіху.
- Меттью МакКонахі не заперечував, що в майбутньому хотів би балотуватися на пост губернатора штату Техас.