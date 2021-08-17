51-річний голлівудський актор Метью МакКонахі 35 років тому публічно заявив про те, що не буде користуватися антиперспірантами, бо "обирає природній запах".

Про те, як пахне актор, розповіла його колега – Іветт Ніколь Браун.

Актриса працювала з МакКонахі на знімальному майданчику у 2008 році під час фільмування “Тропічного шторму”. Вона розповіла, що намагалась якомога ближче підійти до актора, аби відчути його “природній запах”.

“Я пам’ятаю, як МакКонахі сказав, що не користується антиперспірантами й що в нього немає запаху. Моя перша думка була: “Я підійду до нього близько й понюхаю”. І дійсно, в нього дійсно немає запаху (поту). Він пахне мюслі та хорошим життям… В нього солодкий запах, який належить тільки йому”, – поділилась спогадами актриса.

До цього МакКонахі не раз заявляв про те, що вирішив не користуватися антиперспірантами. У 2005 році, коли він був на обкладинці журналу “Найсексуальніший чоловік світу”, його запитали – як повинен пахнути чоловік.

“Чоловіком… Я не користувався антиперспірантом вже років 20”, – розповів тоді актор.