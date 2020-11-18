Про це повідомляє ВВС Україна.

Відомо, що позначки в один мільйон підписників Ґрінт досягнув за 4 години і 1 хвилину. Зараз в актора 3,3 млн підписників.

Раніше рекордсменом був сер Девід Аттенборо. У вересні цього року на блог всесвітньо відомого автора документальних фільмів про природу підписалися мільйон користувачів всього за 4 години 44 хвилини, що на 43 хвилини більше, ніж у Ґрінта.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rupert Grint (@rupertgrint)