Про це повідомляє ВВС Україна.
Відомо, що позначки в один мільйон підписників Ґрінт досягнув за 4 години і 1 хвилину. Зараз в актора 3,3 млн підписників.
Раніше рекордсменом був сер Девід Аттенборо. У вересні цього року на блог всесвітньо відомого автора документальних фільмів про природу підписалися мільйон користувачів всього за 4 години 44 хвилини, що на 43 хвилини більше, ніж у Ґрінта.
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- У 2019 році рекордсменкою була голлівудська акторка Дженніфер Еністон. Перший мільйон підписників зірка отримала вже за 5 годин 16 хвилин. Цей результат побив попередній світовий рекорд, який встановила сторінка принца Гаррі і Меган Маркл. Їхній профіль в Instagram набрав мільйон підписників за 5 годин 45 хвилин.