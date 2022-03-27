Про це актор повідомив американському виданню CNN.

Шон Пенн вважає, що наразі кіноакадемія не може зробити нічого кращого, аніж надати Зеленському можливість звернутися до людей. За його словами, президент України є тією людиною, яка розуміється на фільмах і має власну довгу й успішну кар’єру. Він вважає, що якщо цього не станеться, то це стане найбільш сумним моментом в історії Голівуду.

Актор зазначив, що виступ Зеленського має стати висловленням рішучого протесту Американської академії проти агресії Росії стосовно України. В іншому випадку він пообіцяв публічно розплавити свою нагороду “Оскар” та закликав інших учасників церемонії бойкотувати її, якщо президенту України не дадуть виступити.

“Якщо Академія вирішить цього не робити, якщо ведучі вирішать не підтримувати Україну, яка приймає за нас кулі та бомби разом з українськими дітьми, то кожен із цих людей та їхні дії будуть найбільш непристойним моментом в усій історії Голлівуду”, — додав Шон Пенн.

Актор розповів, що за день до вторгнення бачився із Зеленським та один раз після початку бойових дій. Він висловив впевненість у перемозі України та нагадав про ті руйнування, гуманітарні та міграційні кризи, які спричинила Росія.

Раніше американська актриса Емі Шумер запропонувала організаторам запросити Володимира Зеленського виступити перед учасниками нагородження. Цього року вона буде ведучою премії “Оскар”, яка відбудеться в ніч з 27 на 28 березня. Американська академія кіномистецтва поки не оголосила остаточного рішення.