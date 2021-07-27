Актор Вентворт Міллер, відомий завдяки ролі в серіалі "Втеча з в'язниці", розповів, як в нього діагностували аутизм.

Про це повідомляє американське видання The Hollywood Reporter.

В дорослому віці характерні ознаки аутизму часто списують на сором’язливість чи складний характер.

На власній сторінці в соціальній мережі Instagram актор вирішив розповісти про аутизм.

“Це було шоком. Але точно не сюрпризом”, – написав актор.

Про аутизм в актора стало відомо приблизно рік тому, під час пандемії коронавірусу.

“Восени буде рік з того часу, як я отримав неофіційний діагноз – аутизм. До цього я займався самодіагностикою. Після цього я почув офіційний діагноз… Це був довгий та неідеальний процес, який потребував змін та оновлень. Я чоловік середнього віку. Мені не п’ять років. Я можу спокійно визнати, що діагностика – привілей, яким не всі користуються”, – написав актор.

Як відомо, аутизм – це порушення розвитку, яке характеризується негативним впливом на можливість спілкуватися та соціально комунікувати, виражається певним набором форм поведінки. Тільки в США у понад 3 млн громадян є відхилення аутистичного типу, а 1% всього населення світу страждає через аутизм.

“Як виявилось, я мало знаю про аутизм. Тепер я займаюсь тим, що намагаюсь переосмислити власний 50-річний життєвий досвід через нову для мене призму. На це потрібен час”, – написав актор.