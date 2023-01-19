Голлівудського актора Алека Болдвіна, який застрелив українську операторку Галину Хатчінс під час знімання фільму "Іржа", та зброярку Ханну Гутьєррес-Рід звинувачують у ненавмисному вбивстві.

Про це повідомляє CNN.

Нагадаємо, що у 2021 році Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб, 42-річну операторку Галину Хатчінс відправили авіацією в лікарню міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

Болдвін стверджував, що не знав, що пістолет, з якого він стріляв на знімальному майданчику, містить бойові патрони. Адвокат Болдвіна назвав рішення прокуратури щодо звинувачення “жахливою судовою помилкою”.

“Це рішення спотворює трагічну смерть Галини Хатчінс і є жахливою судовою помилкою. У містера Болдвіна не було підстав вважати, що бойова куля була в пістолеті або десь на знімальному майданчику”, – сказав адвокат Люк Нікас.

А також зазначив, що актор покладався на професіоналів, з якими працював, які запевнили його, що в пістолеті немає бойових набоїв. “Ми будемо боротися з цими звинуваченнями і переможемо”, – наголосив адвокат актора.

Своєю чергою, адвокат Ханни Гутьєррес-Рід сказав, що він вірить у те, що присяжні визнають його клієнтку невинною.

“Ми очікували звинувачень, але вони абсолютно неправильні щодо Ханни. Ми очікуємо, що присяжні визнають її невинною, адже вона не вчиняла навмисного вбивства”, – заявив адвокат Джейсон Боулз.

Цей інцидент викликав бурю звинувачень у недбалості з боку причетних.

За даними CNN, Галина Хатчінс була поранена й вбита бойовими патронами, випущеними з ревізійної рушниці, яку тримав Болдвін, який стверджує, що він не натискав на курок пістолета. Також внаслідок інциденту постраждав режисер Джоел Соуза.

У короткому звіті про розслідування смерті Хатчінса, офіційно підписаному головним медичним слідчим штату Нью-Мексико, причиною смерті вказано “вогнепальне поранення грудної клітини”, а способом смерті вказано “нещасний випадок”.

“Перегляд доступних звітів правоохоронних органів не показав переконливих доказів того, що вогнепальна зброя була навмисно заряджена бойовими патронами на знімальному майданчику. З огляду на всю доступну інформацію, включно з відсутністю очевидного наміру заподіяти шкоду або смерть, спосіб смерті найкраще кваліфікувати як нещасний випадок”, – йдеться у повідомленні.

У звіті щодо експертизи ФБР мовиться про те, що зі зброї не можна було вистрілити під час перевірки ФБР її нормального функціонування, не натиснувши на спусковий гачок, коли рушниця була зведена. У звіті також зазначено, що під час випробувань рушниця вийшла з ладу після того, як зламалися внутрішні деталі, внаслідок чого пістолет вибухнув у зведеному положенні, не натиснувши на курок.

У серпневому інтерв’ю CNN Болдвін переклав відповідальність за трагедію на Ханну Гутьєррес-Рід, яка працювала у фільмі зброяркою й асистенткою реквізиту, а також на асистента режисера Дейва Холла, який передав йому рушницю.

За даними прокурорів, Холлс підписав угоду про визнання провини “за звинуваченням у недбалому використанні смертоносної зброї”. Прокурори заявили, що умови цієї угоди передбачають шість місяців випробувального терміну. У четвер адвокат Холла Ліза Таррако оприлюднила заяву на захист свого клієнта, якому не пред’явлено звинувачень у зв’язку з трагедією.

Відповідно до зустрічної скарги, у листопаді Болдвін подав позов проти Ханни Гутьєррес-Рід, Холла та інших осіб, пов’язаних із фільмом.

Метью Хатчінс, чоловік загиблої Галини Хатчінс, описав її смерть як “жахливий нещасний випадок” у заяві під час угоди. Знімання фільму “Іржа” мало відновитися цього місяця, а Метью Хатчінс приєднається як виконавчий продюсер фільму в межах угоди.