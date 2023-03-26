Про це сповіщає Variety.
Згідно із заявою поліції Нью-Йорка, жінка повідомила, що на неї вчинили напад, внаслідок чого вона була доставлена до лікарні з “незначними травмами голови та шиї”.
Натомість – агент Мейджорса заперечив ці звинувачення. “Він не зробив нічого поганого. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб очистити його ім’я та прояснити ситуацію”, – прокоментував він.
За попередньо встановленою інформацією, між актором та 30-річною жінкою сталася побутова сварка. Потерпіла повідомила правоохоронним органам, що зазнала нападу. Згодом поліцейські затримали 33-річного актора.
Наголошено, що потерпіла отримала незначні травми голови та шиї і була доставлена в районну лікарню в стабільному стані. У заяві поліції також було перераховано кілька потенційних звинувачень: “удушення”, “напад” і “цькування”.
- Сьогодні, 24 березня у Шевченківському райсуді Києва обрали запобіжний захід Олегу Захару – третьому фігуранту справи про “п’яні вечірки”. Суддя ухвалила рішення відправити підозрюваного під варту з альтернативою внесення застави.
- Наразі в Україні розслідують 171 випадок сексуального насильства проти українців з боку військових РФ. Серед постраждалих — 39 чоловіків.
- Минулими днями міжнародна команда юридичних консультантів працювала з місцевими прокурорами у відвойованому Україною місті Херсон, коли вони почали збирати докази ймовірних сексуальних злочинів російських військ у межах повномасштабного розслідування.