Американський актор Джонатан Мейджорс, відомий ролями у фільмах "Крід ІІІ", "Людина-мураха" та телесеріалі "Локі", був заарештований в суботу, 25 березня, в Нью-Йорку за звинуваченнями в домашньому насильстві після сварки з 30-річною жінкою.

Про це сповіщає Variety.

Згідно із заявою поліції Нью-Йорка, жінка повідомила, що на неї вчинили напад, внаслідок чого вона була доставлена до лікарні з “незначними травмами голови та шиї”.

Натомість – агент Мейджорса заперечив ці звинувачення. “Він не зробив нічого поганого. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб очистити його ім’я та прояснити ситуацію”, – прокоментував він.

За попередньо встановленою інформацією, між актором та 30-річною жінкою сталася побутова сварка. Потерпіла повідомила правоохоронним органам, що зазнала нападу. Згодом поліцейські затримали 33-річного актора.

Наголошено, що потерпіла отримала незначні травми голови та шиї і була доставлена ​​в районну лікарню в стабільному стані. У заяві поліції також було перераховано кілька потенційних звинувачень: “удушення”, “напад” і “цькування”.