Актриса дала інтерв’ю і знялася у фотосесії для видання Make Magazine.
На сторінках глянцю опублікували фото 33-річної Роуз з округлим животом у сукні від Stella McCartney.
З огляду на те, що Кіт і Роуз не захоплюються соцмережами, новину про вагітність акторки першою повідомила редакторка журналу Урсула Лейк.
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So wonderful working with the beautiful Rose Leslie for the cover story of @make_magazineuk out now! A very special all woman team photographic shoot capturing Rose at this wonderful time as she prepares for motherhood for the first time! My team were: @billiescheepersphotography @liztaw doing beautiful hair and @justinejenkins wonderful makeup. Rose wears @stellamccartney. Huge thanks to @vrwpublicity for organising the shoot and to Hannah Rand for her interview. #roseleslie #makemagazine #rose #portraitphotography #portrait #interview #covershoot #cover #stellamccartney #gameofthrones
“Особлива фотосесія жіночої команди, яка зобразила Роуз в цей чудовий час, коли вона вперше готується до материнства!”, – написала Урсула.
В інтерв’ю акторка не розкривала будь-яких деталей щодо вагітності.
Варто зазначити, що автор фото – Billie Scheepers. Він попрацював з акторкою вперше після чотирирічної паузи в її кар’єрі.
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