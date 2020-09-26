Актриса дала інтерв’ю і знялася у фотосесії для видання Make Magazine.

На сторінках глянцю опублікували фото 33-річної Роуз з округлим животом у сукні від Stella McCartney.

З огляду на те, що Кіт і Роуз не захоплюються соцмережами, новину про вагітність акторки першою повідомила редакторка журналу Урсула Лейк.

“Особлива фотосесія жіночої команди, яка зобразила Роуз в цей чудовий час, коли вона вперше готується до материнства!”, – написала Урсула.

В інтерв’ю акторка не розкривала будь-яких деталей щодо вагітності.

Варто зазначити, що автор фото – Billie Scheepers. Він попрацював з акторкою вперше після чотирирічної паузи в її кар’єрі.