Про це повідомляє The Guardian.

Толкін і його сім’я переїхали в будинок номер 20 по Нортмуд-роуд в Оксфорді в 1930 році і прожили там 17 років, поки він був професором англосаксонської мови в університеті. Саме там він написав роман “Хоббіт”, який спочатку був казкою на ніч для його дітей.

Зараз цей будинок виставлений на продаж, але зірки хочуть створити в ньому літературний центр Толкіна, тому вони і запустили краудфандінгову кампанію зі збору 4,5 млн фунтів стерлінгів (6 млн доларів). Сам будинок буде коштувати 4 мільйони фунтів стерлінгів, а решта суми буде використана на будівельні норми, початкові витрати і розвиток літературних програм.

Ініціативу вже підтримали Ян Маккеллен, Мартін Фріман і Джон Ріс-Девіс.

“Неймовірно, враховуючи його важливість, що ніде в світі немає центру, присвяченого Толкіну. Ідея полягає в тому, щоб перетворити будинок Толкіна в літературний центр, який буде надихати нові покоління письменників, художників і режисерів на довгі роки”, – зазначив Ріс-Девіс.