Відповідний допис акторка опублікувала в Instagram.
Еністон розповіла, що вирішила проголосувати достроково за допомогою поштою. Вона віддала свій голос за пару демократів — кандидата в президенти Джо Байдена та кандидатку у віцепрезиденти Камалу Гарріс.
“Я проголосувала за них, тому що зараз ця країна розділена як ніколи раніше. Зараз кілька чоловіків при владі вирішують, що жінки можуть, а що не можуть робити зі своїм тілом. Наш нинішній президент вирішив, що расизм — це не проблема. Він неодноразово і публічно ігнорував науку, занадто багато людей померло”, — пояснила вона.
Акторка закликала підписників зосередитися на тому, кого найбільше торкнуться підсумки цих виборів. На її думку, залишатися на тому шляху, яким країна йде зараз, не можна, оскільки це нашкодить широкому колу осіб — темношкірим, ЛГБТК+, жінкам, людям похилого віку та наступним поколінням.
“Вся справа не в одному кандидаті чи в одному єдиному питанні, а в майбутньому цієї країни та світу. Голосуйте за рівні права людини, за любов та порядність”, — радить вона.
Також Еністон закликала не голосувати заради сміху, наприклад, за репера та дизайнера Каньє Веста.
“Будь ласка, будьте відповідальними”, — закликала вона.
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#IVOTED for @joebiden and @kamalaharris. I dropped my ballot off, and I did it early 👏🏼 I voted for them because right now this country is more divided than ever. Right now, a few men in power are deciding what women can and can’t do with their own bodies. Our current President has decided that racism is a non-issue. He has repeatedly and publicly ignored science… too many people have died. ⠀ I urge you to really consider who is going to be most affected by this election if we stay on the track we’re on right now… your daughters, the LGBTQ+ community, our Black brothers and sisters, the elderly with health conditions, and your future kids and grandkids (who will be tasked with saving a planet that our leadership refuses to believe is hurting). ⠀ ⠀ This whole thing isn’t about one candidate or one single issue, it’s about the future of this country and of the world. Vote for equal human rights, for love, and for decency. ⠀ ❤️🗳⠀ ⠀ ⠀ PS – It’s not funny to vote for Kanye. I don’t know how else to say it. Please be responsible 🙏🏼
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