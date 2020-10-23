Американська акторка Дженіфер Еністон розповіла, за кого віддала свій голос на президентських виборах у США і закликала американців бути відповідальними і не голосувати заради сміху.

Відповідний допис акторка опублікувала в Instagram.

Еністон розповіла, що вирішила проголосувати достроково за допомогою поштою. Вона віддала свій голос за пару демократів — кандидата в президенти Джо Байдена та кандидатку у віцепрезиденти Камалу Гарріс.

“Я проголосувала за них, тому що зараз ця країна розділена як ніколи раніше. Зараз кілька чоловіків при владі вирішують, що жінки можуть, а що не можуть робити зі своїм тілом. Наш нинішній президент вирішив, що расизм — це не проблема. Він неодноразово і публічно ігнорував науку, занадто багато людей померло”, — пояснила вона.

Акторка закликала підписників зосередитися на тому, кого найбільше торкнуться підсумки цих виборів. На її думку, залишатися на тому шляху, яким країна йде зараз, не можна, оскільки це нашкодить широкому колу осіб — темношкірим, ЛГБТК+, жінкам, людям похилого віку та наступним поколінням.

“Вся справа не в одному кандидаті чи в одному єдиному питанні, а в майбутньому цієї країни та світу. Голосуйте за рівні права людини, за любов та порядність”, — радить вона.

Також Еністон закликала не голосувати заради сміху, наприклад, за репера та дизайнера Каньє Веста.

“Будь ласка, будьте відповідальними”, — закликала вона.

Раніше Керолайн Джуліані, донька адвоката президента і кандидата на майбутніх виборах Дональда Трампа — Руді Джуліані, публічно підтримала Джо Байдена.