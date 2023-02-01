Про це сповіщає VT.
Уперше приєднавшись до акторського складу у 2007 році у фільмі “Гаррі Поттер і Орден Фенікса”, Еванна Лінч зустріла на зйомках Роббі Джарвіса, з яким зустрічалася майже десять років. Пара тримала свій роман в таємниці, аж доки у 2016 році не вирішили розійтися.
Зазначено, що Джарвіс ненадовго з’явився у фільмі, зігравши молодого батька Гаррі, Джеймса, у сцені спогадів.
“Лінч і Джарвіс почали зустрічатися в період спільних зйомок, проте оприлюднили свої стосунки лише через багато років, опублікувавши серію світлин в Instagram”, – пишуть ЗМІ.
Повідомляється, що пара поділилася фотографіями з поїздки в Хоббітон, де знімали фільми про Володаря перснів, у Новій Зеландії. Джарвіс також опублікував допис до дня народження Лінч у 2020 році, поділившись її фотографією в човні на річці.
Також додається, що у той час як Джарвіс лише одноразово з’явився у фантастичному світі, Лінч повторила свою роль у фільмі “Гаррі Поттер і напівкровний принц”, а також в обох частинах “Дари смерті”.
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