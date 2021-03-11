Актриса Кеті Люнг, яка зіграла в роль Чжоу Чанг у фільмах про Гаррі Поттера, розповіла, як піддавалася расистським знущанням під час і після зйомок.

Про це актриса розповіла в новому інтерв’ю китайському подкасту Chippy Girl, повідомляє видання Justjared.

33-річна актриса сказала, що вона піддалася расистським знущанням, як тільки новини про її кастингу просочилися в Мережа. Тоді Кеті була ще підлітком і отримала багато ненависних і негативних повідомлень в Інтернеті.

“Це потрапило в газети, а потім хтось таємно сфотографував мене. Я була зламана. Я просто плакала”, – згадує Кеті.

За її словами, в Мережі вона знайшла веб-сайти, які були присвячені Фанді Гаррі Поттера. “І я пам’ятаю, як читала всі коментарі. Там було багато расистського лайна”, – поділилася Кеті.

“А потім хтось створив веб-сайт, сайт ненависті – це було схоже на те, що якщо ви не згодні з цим кастингом, натисніть кнопку, і тоді це буде просто підрахунком того, скільки людей не згодні з результатами кастингу”, – продовжила Кеті.

Агенти сказали Кеті заперечувати, що вона бачила ці повідомлення або знала про існування таких сайтів. Актриса погодилася на умови агентів, але пізніше пошкодувала про це: “Я пам’ятаю, як вони говорили:” Кеті, ми не бачили цих веб-сайтів, про які люди говорять, тому, якщо вас запитають, просто скажіть, що це неправда “. я просто кивнула, хоча я бачила це на власні очі “.

Озираючись назад, Кеті визнає, що все ще зберігає теплі спогади про роботу над фільмами про Гаррі Поттера.